תקיפה איראנית באמירויות: 4 פצועים מפגיעת כטב"מים בדובאי

המתקפות האיראניות על מדינות ערב נמשכות: שני כטב"מים נפלו הבוקר (רביעי) סמוך לנמל התעופה הבינלאומי בדובאי, כאשר ארבעה בני אדם נפצעו. לפי הדיווחים, מצבו של אחד הפצועים מוגדר בינוני, והשלושה הנותרים נפצעו באורח קל.

בעקבות התקיפה, במשרד התקשורת של איחוד האמירויות הבהירו כי תנועת המטוסים בשדה התעופה ממשיכה כרגיל בשלב הזה. למרות זאת, בתיעודים שפורסמו ברשת אחרי התקיפה נראה כי העיר הייתה שוממה, בלי אנשים ברחובות.

ללא

כזכור, בתחילת השבוע דווח כי איחוד האמירויות תקפה לראשונה באיראן, זאת בתגובה לירי הטילים והכטב"מים מצד טהרן לעבר המדינה. "באיחוד האמירויות מדגישים כי אנו פועלים מתוך הגנה עצמית מפני התוקפנות האיראנית האכזרית והבלתי מוצדקת, שכללה שיגור של יותר מ-1,400 טילים בליסטיים ומל"טים המכוונים נגד תשתיות ואתרים אזרחיים" נאמר בהודעת משרד החוץ האמירתי. לדבריהם, התקיפות האיראניות "גרמו לאבדות בקרב אזרחים".

מדובר בהפרה חמורה של החוק הבינלאומי והחלטות האו"ם, פגיעה בריבונות של איחוד האמירויות ובשלמותה הטריטוריאלית, ואיום ישיר על ביטחונה ויציבותה" הובהר. "אנחנו מבקשים שלא להיגרר לעימותים או הסלמה, אבל מדגישים את זכותנו לנקוט בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על הריבונות והביטחון הלאומי שלנו, ולהבטיח את שלומם וביטחונם של אזרחינו ותושבינו".

