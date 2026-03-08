ייכנסו למערכה? האמירתים והסעודים בסרטון מלחמה ראשון

משרדי ההגנה של סעודיה ואיחוד האמירויות פרסמו תיעודים מיוחדים מהפלות אוויריות שביצעו כוחותיהם כנגד כלי טיס איראנים וכלי נשק נוספים שכוונה אל שטחן

לאחר שאיחוד האמירויות יצאה למתקפה ישירה בשטח איראן, נראה כי סעודיה ואיחוד האמירויות מגבירות במשותף את הלהבות, כל אחת מצידה. שתי המדינות פרסמו תיעודים מיוחדים מהלחימה האווירית מעל שטחן.

צילום: משרד ההגנה האמירתי

ראשית, פרסמה איחוד האמירויות, שגם תקפה מוקדם יותר היום בשטח איראן, סרטון בו תיעודים מהפלות שביצעו טייסי הצבא האמירתי כנגד כלים כמו כלי טיס איראנים מתאבדים, שבוצעו מעל שטחה המדינה ומעל מי הים הפרסי ואזור מפרצי הורמוז.

צילום: משרד ההגנה הסעודי

מיד אחריה, במה שנראה כמהלך מתואם, פרסמה גם ערב הסעודית תיעוד של טייסיה ומערכות הגנה אווירית פועלות כנגד יעדים ונשקים איראנים, ששוגרו אל עבר שטחה של סעודיה.

ייתכן כי מדובר במסר שמשגרות שתי המדינות לאיראן, לאחר התקיפה של האמירויות, כאיום משותף כי במידה וימשכו המתקפות, ייתכן ששתי המדינות יכנסו למאבק באופן ישיר.