מקרון מבטיח לנשיא איראן: "מחויבים לדיפלומטיה ועצירת הלחימה"

נשיא צרפת, עמנואל מקרון, קיים שיחה טלפונית לפני זמן קצר, עם הנשיא האיראני, מסעוד פזשכיאן. מקרון הודיע על השיחה ברשתות החברתיות והסביר כי למרות ההתנגדות של צרפת לפעולות האיראניות במזרח התיכון, הוא נותר מחויב לפתרונות דיפלומטיים.

מקרון ראשית פתח את דבריו והודיע ברשת X: "שוחחתי לפני זמן קצר עם הנשיא האיראני, פזשכיאן. הדגשתי בפניו את הצורך הקריטי שאיראן תעצור באופן מיידי את מתקפותיה על מדינות האזור, על איראן להבטיח את חופש השיט באזור המפרץ הפרסי ומיצרי הורמוז, ועליה לעצור מיד את פעולותיה כגון שיגור טילים בליסטיים, המערערות את האזור".

מיד לאחר מכן, מקרון סייג את ההודעה הנחרצת: "פתרון דיפלומטי למצב הוא הכרחי, כעת יותר מתמיד, עלינו לפתור אתגרים קריטיים אלה בדרכי שלום, עלינו לשים בצד את הסלמת הלחימה, ולמצוא דרכים לשימור השלום".