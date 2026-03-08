דרמה בביירות: חמישה מפקדי כוח קודס חוסלו במלון

חמישה מפקדים בכירים בכוח קודס חוסלו בתקיפה מדויקת בביירות על ידי חיל הים; בצה"ל אומרים כי הבכירים פעלו לחיזוק הקשר בין איראן לחיזבאללה ולתיאום פעילות ארגוני טרור בלבנון

חיל הים תקף במהלך הלילה (ראשון) בביירות שבלבנון וחיסל חמישה מפקדים בכירים בגיס לבנון וגיס פלסטין של כוח קודס במשמרות המהפכה. התקיפה בוצעה בהכוונה מודיעינית מדויקת של אגף המודיעין, בזמן שהבכירים נפגשו בבית מלון בעיר.

על פי הודעת צה"ל, גיס לבנון של כוח קודס מהווה ציר קשר מרכזי בין משמרות המהפכה לבין ארגון חיזבאללה. בכירי הגיס פועלים, לפי צה״ל, לתיאום ולסנכרון פעילותם של ארגוני טרור שונים בלבנון.

בין המחוסלים שלושה מפקדים מרכזיים בכוח קודס. מג'יד חסיני, שהיה אחראי על העברת כספים לשלוחי המשטר האיראני בלבנון לצורך מימון פעילות של חיזבאללה, חמאס וארגונים נוספים. בנוסף היה אחראי, לפי צה״ל, על מימון וייצור אמצעי לחימה שנועדו לקדם את הפעילות הצבאית של חיזבאללה.







מחוסל נוסף הוא עלי רצ'א בי אזאר, ששימש כמפקד ענף המודיעין של גיס לבנון בכוח קודס. בצה״ל מציינים כי נחשב למוקד ידע משמעותי בתחום המחקר המודיעיני ופעל לאיסוף מידע עבור חיזבאללה.

אחמד רסולי, ששימש כאחראי המודיעין בגיס פלסטין של כוח קודס, חוסל אף הוא בתקיפה. במסגרת תפקידו היה אחראי על איסוף מודיעין עבור ארגוני טרור פלסטיניים הפועלים בלבנון וברצועת עזה.

בנוסף נהרגו בתקיפה חסין אחמדלו, פעיל מודיעין שעסק באיסוף מידע על ישראל לצורכי טרור, ואבו מחמד עלי, נציג חיזבאללה בגיס פלסטין שהיה אמון על הקשר בין הארגון לבין הגיס.

בצה"ל מציינים כי החיסול מגיע לאחר שבשבוע שעבר חוסל גם מפקד גיס לבנון בכוח קודס, דאוד עלי זאדה. לדבריהם, חיסול הבכירים פוגע בנוכחות האיראנית בלבנון ובמערך הקשר בין משמרות המהפכה לחיזבאללה.

בצה"ל הוסיפו כי לא יאפשרו התבססות של גורמי טרור איראניים בלבנון, וכי ימשיכו לפעול נגד מפקדי משמרות המהפכה בכל מקום שבו יפעלו.