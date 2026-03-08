לבנון: צה"ל תקף מפקדים ממשמרות המהפכה

צה"ל תקף הבוקר (ראשון) , בלבנון מפקדים בכירים של 'כוח קודס' במשמרות המהפכה שפעלו בביירות.

'כוח קודס' פעל לקדם מתווי נגד ישראל בשטח לבנון, במקביל לפעילות משמרות המהפכה באיראן. בצה"ל מדגישים כי משטר הטרור האיראני פועל באופן שיטתי בלב אוכלוסיות אזרחיות באיראן ובלבנון, תוך ניצול ציני של התושבים ושימושם כמגן אנושי לקידום מטרות טרור.

"גיס לבנון מהווה ציר קשר בין ארגון הטרור חיזבאללה למשטר הטרור האיראני ומהווה גוף התומך את ההתעצמות ובניין הכוח של חיזבאללה. טרם התקיפה ננקטו צעדים כדי לצמצם את הסיכוי לפגיעה באזרחים, לרבות שימוש בחימוש מדויק ותצפיות מהאוויר".

"צה"ל לא יאפשר התבססות של גורמי טרור איראנים בשטח לבנון וימשיך לחסל באופן ממוקד את מפקדי משטר הטרור האיראני בכל מקום בו יפעלו", הבהירו בצה"ל.