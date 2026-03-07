משרד החינוך הודיע: אלו בתי הספר שייפתחו השבוע

אחרי עדכון הנחיות פיקוד העורף לימים הקרובים, משרד החינוך פרסם הערב את מתווה הלימודים בו עדכן אילו בתי ספר יוכלו להיפתח השבוע

בהתאם למדיניות ההתגוננות שפורסמה היום על ידי פיקוד העורף ולנוכח המגבלות החלות על פעילות מערכת החינוך, מודיע משרד החינוך כי הלמידה בכלל מוסדות החינוך תמשיך להתקיים במתכונת של למידה מרחוק עד יום שני (9.3) כולל.

פיקוד העורף צפוי לקיים הערכת מצב נוספת ביום שני בערב. בהתאם להנחיות שיינתנו לאחריה יעדכן משרד החינוך את הציבור בדבר המשך מתווה הלמידה.

רשויות מקומיות שיבקשו לבחון פתיחה חריגה של מוסדות החינוך בתחומן יוכלו להגיש בקשה בנושא שתיבחן בתיאום עם פיקוד העורף ומשרד החינוך.

בנוסף מודיע משרד החינוך כי ביום שישי הקרוב (13.3) לא יתקיימו לימודים בכלל מוסדות החינוך, לא במתכונת פיזית ולא בלמידה מרחוק, וזאת כדי לרכז את מאמצי הלמידה במהלך השבוע.

שר החינוך, יואב קיש, מסר: "עקב המצב הביטחוני ובהתאמה להגבלות פיקוד העורף החלטנו להמשיך בלמידה מרחוק בלבד. ביטחון ובטיחות הילדים עומדים מעל הכול. אנחנו פועלים בשיתוף פעולה הדוק עם הרשויות המקומיות ובקשב מתמיד לשטח, להורים, לתלמידים ולצוותי ההוראה. זו תקופה מורכבת, והחוסן שמפגינים התלמידים והמסירות של צוותי החינוך מעוררים גאווה והערכה עמוקה".