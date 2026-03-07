נתניהו במסר לעם האיראני: "רגע האמת מתקרב"

שבוע לתוך מבצע 'שאגת הארי' ראש הממשלה הקליט הצהרה בה אמר: קורא לעם האיראני להתעורר ומדגיש: ההכרעה בדרך. "אנחנו עדיין בעיצומה של מערכה קשה. לא נחדל להיאבק ברודנים באיראן, נכה בהם ללא רחם"

שבוע לתחילת מבצע 'שאגת הארי', ראש הממשלה בנימין נתניהו נשא הערב הצהרה מוקלטת, ללא שאלות מצד עיתונאים.

בפתח דבריו ביקש נתניהו להצדיע לכוחות הביטחון ולאזרחי ישראל: "אני רוצה להצדיע לטייסנו הגיבורים, לצוותי הקרקע שעובדים מסביב לשעון וללוחמים הנועזים שלנו בלבנון ובכל הגזרות".

הצהרת נתניהו היום ה-8 למבצע שאגת הארי (רועי אברהם/ לע"מ)

הוא הוסיף והביע הערכה לעורף: "אני מבקש להביע את הערכתי עמוקה לכם אזרחי ישראל על העמידה האיתנה שלכם... אתם אומרים לי, לממשלה, לחיילים ולמפקדים הגיבורים שלנו: תמשיכו עד הסוף, עד הניצחון".

" אנחנו משנים את פני המזרח התיכון "

נתניהו הדגיש בדבריו את השינוי האסטרטגי שמובילה ישראל:"כפי שהבטחתי לכם יומיים לאחר השבעה באוקטובר, אנחנו משנים את פני המזרח התיכון... הפכנו את ישראל למעצמה אזורית שמרתיעה ומכריעה את אויביה".

הישגי המלחמה עד כה לפי נתניהו: "חיסלנו את הרודן חמינאי, סיכלנו עשרות בכירים במשמרות המהפכה ומאות פעילי טרור. השמדנו מתקני שלטון, תשתיות גרעין, מפקדות ובסיסים צבאיים... השגנו שליטה כמעט מוחלטת בשמי טהראן".

הוא הוסיף כי גם בלבנון נמשכות "התקפות מחץ" על חיזבאללה וקרא לממשלת לבנון לאכוף את הפסקת האש ולפרק את הארגון מנשקו, אחרת "התוקפנות של חיזבאללה תביא השלכות הרות אסון ללבנון".

המסר לעם האיראני: "רגע האמת מתקרב"

נתניהו פנה באופן ישיר לעם באיראן והבהיר את מטרות המבצע: "איננו מבקשים לחלק את איראן, אנחנו מבקשים לשחרר את איראן... לשחרר אותה מעול העריצות ולחיות עמה בשלום". עם זאת, הוא שלח אזהרה חמורה לאנשי משמרות המהפכה: "אומר לכם רק זאת: גם אתם על הכוונת. מי שיניח את נשקו לא יאונה לו כל רע, מי שלא יעשה זאת – דמו בראשו".

"מבצע שאגת הארי יימשך בתנופה"

לסיכום, הבהיר ראש הממשלה כי המערכה רחוקה מסיום: "ברגע זה אזרחי ישראל, אנחנו עדיין בעיצומה של מערכה קשה. לא נחדל להיאבק ברודנים באיראן, נכה בהם ללא רחם".

הוא חתם את דבריו בקריאה לאחדות וביטחון בניצחון: "מבצע שאגת הארי יימשך בתנופה חסרת פשרות. יחד נוסיף לעמוד איתן, יחד נשאג כארי ובעזרת השם יחד נבטיח את נצח ישראל".