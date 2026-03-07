בעקבות ההתפתחויות | הערכה בישראל: זה הזמן שהמלחמה תימשך

במערכת הביטחון ובצה"ל נערכים לאפשרות של הסלמה מחודשת בקצב שיגורי הטילים מאיראן, כך מדווח יניב קובוביץ בעיתון "הארץ". למרות שבימים האחרונים נרשמה ירידה משמעותית בכמות המטחים לעבר ישראל, בצבא מזהים פוטנציאל לשינוי במדיניות האיראנית במידה וטהראן תחליט לרכז את מאמציה הצבאיים מול ישראל בלבד.

החשש העיקרי הוא כי איראן תבחר להפסיק את התקיפות שהיא מבצעת לעבר מדינות המפרץ ותפנה את כלל המשאבים והחימוש שנותר לה למתקפות מרוכזות על העורף הישראלי. רמז למגמה זו ניתן למצוא בדבריו של נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, שאמר היום כי ארצו תחדל לתקוף מדינות שכנות אם לא תותקף משטחן – אם כי מאוחר יותר הבהיר כי הבסיסים האמריקאים הפרוסים באזור נותרו מטרות לגיטימיות מבחינתו.

המשטר האיראני שומר על יציבות

למרות ההישגים המבצעיים המרשימים של צה"ל וצבא ארה"ב והפגיעה הקשה במערכים הצבאיים על אדמת איראן, בצה"ל מבהירים כי מנגנוני המשטר בטהראן עדיין יציבים. על פי הערכות המצב, נראה כי המשטר אינו מאבד את אחיזתו באנשיו וממשיך לשמור על משילות אפקטיבית במדינה למרות הלחץ הצבאי הכבד.

בשל כך, במערכת הביטחון מעריכים כי המערכה הנוכחית צפויה להימשך עוד כמה שבועות לפחות. עם זאת, בדרגים הבכירים מודעים לכך שהמציאות עשויה להשתנות במהירות, והלחימה יכולה להסתיים גם בהתראה קצרה, במיוחד במידה ויופעל לחץ מדיני בינלאומי כבד על הצדדים.