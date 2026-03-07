השירות המטאורולוגי בבשורה מדאיגה

רגע לפני תחילת השבוע ועם סיומו של השבוע הראשון של חודש מרץ, השירות המטאורולוגי מפרסם מעין סיכום של שנת הגשמים האחרונה וחותם בבשורה מדאיגה

השירות המטאורולוגי מעדכן היום (שבת) כי בצפון הארץ כבר ניתן להכריז רשמית על שנת בצורת שנייה ברציפות. על פי הנתונים, כמויות המשקעים באזור הצפון נמוכות משמעותית מהממוצע הרב-שנתי ועומדות על כ-70% עד 80% בלבד מהכמות הרגילה לעונה.

הגשם שהתמקד היום בצפון, בעיקר בגליל המערבי והעליון, לא הצליח לשנות את התמונה הכוללת. כמויות המשקעים היו נמוכות מאוד והסתכמו בכ-5 עד 7 מ"מ בלבד. עד מחר בבוקר עוד ייתכנו גשמים מקומיים קלים בצפון, אך הם לא צפויים להשפיע על מאזן המשקעים המדאיג.

התחזית לשבוע הקרוב: רוחות מזרחיות ועלייה בטמפרטורות

בהמשך השבוע צפוי שינוי במזג האוויר, אך לא כזה שיביא איתו בשורה לחקלאים בצפון. באמצע השבוע יעלו הטמפרטורות ויתחזקו הרוחות המזרחיות, אשר ינשבו בעוז בגולן, בעמקים הצפוניים ובסובב כנרת בימים שלישי ורביעי, בעיקר בשעות הבוקר.

ביום חמישי הגשם צפוי לחזור, אך הפעם המוקד יהיה בדרום ובמרכז הארץ, עם פוטנציאל לשיטפונות בנחלים. המודלים ארוכי הטווח מצביעים על כך שהמחצית השנייה של חודש מרץ תהיה גשומה מהממוצע, בעיקר במרכז ובדרום, אך עבור הצפון נראה כי הפערים כבר קשים לסגירה.

הדרום במצב טוב, הצפון מתייבש

בעוד שהצפון סובל מבצורת קשה, המצב ככל שמתקדמים דרומה מעודד יותר. באזור ירושלים כמויות הגשם קרובות לממוצע העונתי, ובחלקים גדולים מדרום הארץ המאזן אף עומד על מעל הממוצע.

הסיבה להבדלים הקיצוניים בין האזורים נעוצה בפרק הגשם הממושך והחריג שפקד את הדרום בין ה-6 בדצמבר ל-13 בינואר, מה שמותיר את דרום הארץ במצב טוב משמעותית ביחס לצפון היבש.