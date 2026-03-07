המתקשרת טוענת: זה מה שיקרה עם נתניהו בבחירות הבאות

המתקשרת עדן הודיה כהן, התייחסה למערכת הבחירות הבאות, וטענה: זה מה שיקרה עם ראש הממשלה נתניהו

המתקשרת עדן הודיה כהן, התייחס למערכת הבחירות הבאות וטענה: "אם ביבי יחליט להתמודד, הוא יקח את הבחירות", עוד היא הוסיפה: "יהיה תנאי לחנינה".

נזכיר כי בשבוע שעבר דיווחנו, שגורמים בכירים בליכוד טוענים כי ראש הממשלה בנימין נתניהו מתכנן לפעול להקדמת הבחירות לחודש יוני.

למרות ניסיונות מקורבי נתניהו לשדר כאילו מדובר בניצול המומנטום סביב המבצע באיראן, מדובר למעשה בעצלנות של ראש הממשלה.

אם התקציב לא יעבור, שכרגע מסתמנת בעיה סביבו, הכנסת תתפזר מעצמה ב-31 במרץ והבחירות יהיו ב-1 ביולי.

בעיה נוספת שיש לראש הממשלה נתניהו, זה בנוגע לחוק הגיוס. הדיונים בוועדת חוץ וביטחון אינם לשביעות רצונם של החרדים, ונראה שגם בגזרה הזו הקואליציה תספוג עוד כאבי ראש רבים.