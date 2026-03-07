אשתו של רון ארד נגד המבצע לחילוצו: "מתנגדים לסיכון חיילים"

במהלך השבת התפרסם כי צה"ל יצא למבצע לאתר את שרידיו של רון ארד בלבנון. תמי ארד, אשתו של הנווט הנעדר הביעה התנגדות למבצע: "הרצון שלנו לדעת מה קרה לרון נעצר ברגע שהוא פוגש סיכון של חיילי צה"ל, קדושת החיים היא לפני המחויבות להשיב עצמות"

במהלך השבת יצאו כוחות מיוחדים לחפש שרידים של הנווט הנעדר רון ארד, שנשבה ב-1986, בלבנון. המבצע לבסוף לא צלח, אך אשתו תמי העידה כי היא מתנגדת לכל מבצע שיסכן חיילים.

בפוסט שפרסמה היום (שבת) בחשבונה בפייסבוק כתבה: "הרצון שלנו לדעת מה קרה לרון נעצר ברגע שהוא פוגש סיכון של חיילי צה״ל. בעינינו, קדושת החיים היא לפני המחויבות להשיב עצמות של לוחם לקבורה. זו תפיסת עולמינו גם בנוגע לאהוב שלנו שנעלם לפני כ-40 שנה".

לדבריה של תמי ארד, כל משפחתה מתנגדת לפעולות צבאיות מהסוג הזה: "הצהרנו כמשפחה לא פעם שאנחנו מתנגדים לפעולות שיסכנו חיילים. אי לכך אנחנו מבקשים לפנות לראש ממשלת ישראל ולומר: אנחנו מודים לכל מי שעוסק בפעילות המודיעינית הנוגעת לרון. אנחנו מעריכים את המחויבות של מדינת ישראל ועם זאת אנחנו מבקשים בכל לשון של בקשה; אל תורה על מבצעים שיש בהם אפילו סיכון מינימאלי של לוחמים".

תמיד ארד שיתפה כי היא רוצה לדעת מה קרה לרון - אך לא בכל מחיר: "40 שנה אנחנו חיים עם העובדה שרון נעדר, אנחנו רוצים לדעת מה קרה לרון אבל לא בכל מחיר. קדושת החיים היא מעל לכל סגירת מעגל וודאות עבורנו. אנחנו מעדיפים לחיות עם האפשרות הכואבת שעצמותיו של רון טמונות בלבנון ולא להתעורר בבוקר עם ידיעה שחייל צה״ל נפצע, או חלילה נהרג, במבצע להביא את עצמותיו, אם אכן מדובר בעצמותיו".

לסיכום כתבה: "אנחנו מודים לחיילי צה״ל וכוחות הבטחון ומעריכים את מי שפעלו למען רון ואנחנו מבקשים לכבד את בקשתנו לקדש את החיים".