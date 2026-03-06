הותר לפרסום: לוחמי צה"ל נפצעו מירי סמוך לגבול לבנון

הותר לפרסום כי 3 לוחמי צה"ל נפצעו כתוצאה מירי של חיזבאללה לעבר מוצב סמוך לגבול לבנון. הלוחמים פונו לטיפול רפואי בבית החולים ומשפחותיהם עודכנו

הותר לפרסום כי 3 לוחמי צה"ל נפצעו היום (שישי) כתוצאה מירי רקטי בשטח הארץ סמוך לגבול לבנון, מתוכם אחד במצב קשה.

בצה"ל אמרו כי הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים, ומשפחותיהם עודכנו. מוקדם יותר פורסם כי אחד הפצועים בתקרית הוא בנו של שר האוצר בצלאל סמוטריץ'.

כזכור, אמש דווח כי שלושה לוחמים נפצעו בעקבות מתקפה שכוונה לעבר שני מוצבים של צה"ל באזור הלחימה בדרום לבנון. במהלך האירוע נורו כעשרה טילי נ"ט לעבר הכוחות ששהו במקום.

על פי הדיווח, לוחם אחד נפצע באורח קשה, לוחם נוסף באורח בינוני והשלישי באורח קל. הפצועים פונו במהירות לקבלת טיפול רפואי בבתי החולים.

מיד לאחר שיגור טילי הנ"ט, פתחו כוחותינו במתקפה משולבת ורחבה לעבר מקורות הירי ומרחבי ההתארגנות של חוליות המחבלים של חיזבאללה.

