למרות המלחמה: אלו עלוני השבת שהודפסו וחולקו בבתי הכנסת

בצל מבצע "שאגת הארי" והשיגורים מהמזרח, רוב עלוני השבת לא הודפסו השבוע בשל קשיי הפצה ולוגיסטיקה. למרות התחזיות המוקדמות, חלק מהמערכות הצליחו להוציא גיליונות לבתי הכנסת

המלחמה הישירה מול איראן והמצב הביטחוני המתוח נותנים את אותותיהם גם באחת המסורות המזוהות ביותר עם המגזר הדתי-לאומי: עלוני השבת. בתחילת השבוע, עם החרפת התקיפות והאזעקות ברחבי הארץ, ההערכה הרווחת בענף הייתה כי השבת לא יחולקו עלונים כלל בבתי הכנסת, בשל קשיים בהדפסה וחשש של חברות ההפצה לנוע בדרכים.

אולם, למרות השיבושים הקשים, מתברר כי מספר מערכות עשו מאמץ עילאי כדי להגיע לקוראים. חלק מהעלונים הודפסו במתכונת רגילה וחלקם בפורמט מצומצם, והם הופצו בערים וביישובים בהם התאפשרה תנועה בטוחה.

רשימת העלונים שחולקו השבוע

על פי הדיווחים מהשטח, אלו העלונים שהצליחו "לנצח" את המצב הביטחוני והגיעו לבתי הכנסת: עולם קטן, שבתון (בגיליון מוקטן), מצב הרוח, דרכי נעם, באהבה ואמונה ועלון הדור.

מרבית העלונים האחרים, המוכרים והנפוצים, נאלצו לוותר השבוע על המהדורה המודפסת ועברו להפצה דיגיטלית בלבד בקבוצות הווטסאפ ובאתרי האינטרנט. במערכות העלונים מקווים כי בשבוע הבא, עם התבהרות המצב הביטחוני, יחזרו כל הגיליונות למדפים בבתי הכנסת כסדרם.