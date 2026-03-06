האלוף ויוסי דגן בהערכת מצב: "הישגים בסדר גודל היסטורי"

אלוף פיקוד מרכז אבי בלוט השתתף עם ראש מועצת שומרון יוסי דגן בהערכת מצב של מטה החירום של מועצת שומרון עם הנהגות היישובים

אלוף פיקוד המרכז, אבי בלוט, השתתף יחד עם ראש מועצת שומרון יוסי דגן בהערכת המצב של מטה החירום של המועצה האזורית שומרון, אליה הצטרפו בזום הנהגות היישובים בשומרון. בהערכת המצב המשותפת השתתפו כ-200 איש, ובהם יו"רים של הנהגות היישובים, מנכ"לי היישובים, הרבש"צים (רכזי הביטחון של היישובים), רכזות הקהילה, יו"רים של צוותי החירום היישוביים (צח"י) וחברי המליאה.

מצד המועצה השתתפו מנכ"ל המועצה, קב"ט המועצה ומנהלי מכלולי החירום של מטה המשק לשעת חירום (מל"ח) של המועצה האזורית שומרון. מצד האלוף השתתפו קציני המטה של פיקוד המרכז.

סקירה אסטרטגית: היערכות לשבועות ארוכים

האלוף הציג סקירה אסטרטגית המדגישה כי המערכה הנוכחית היא אירוע היסטורי ממושך הדורש סבלנות ומוכנות של העורף לשבועות ארוכים. הסקירה פירטה את עיבוי הכוחות ביהודה ושומרון, המעבר למדיניות התקפית בכפרים, והמאמצים לסיכול טרור. במהלך המפגש הוצגו תשובות לשאלות הנהגות היישובים בנושאי מיגון.

מפקד פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט אמר: "אנחנו מצויים בתקופת זמן בה מדינת ישראל מביאה הישגים בסדר גודל היסטורי, ייתכן כי המערכה תימשך עוד שבועות ויותר. יש לנו עוד הישגים להשיג. האחריות שלנו היא להגן על התושבים כאן באופן מלא, ובמקביל למנוע תפנית והסלמה ביהודה ושומרון שתסיט את הקשב והמשאבים מהמאמץ המרכזי".

האלוף הוסיף כי "העבודה עם המועצה נעשית בתיאום מלא תוך עדכון שוטף על הערכת המצב וכדי להבטיח מענה מיטבי בעת הצורך. בזירת מרכז תוגבר סד״כ באופן משמעותי ואנחנו עם למעלה מ-40 גדודים, פלוגות תגובה מהירה ולוחמי הגנה מרחבית. אנחנו פועלים בנחישות לסיכול כל ניסיון לפגיעה באזרחים".

יוסי דגן: "רמת ההתקפיות מצילה חיים"

יוסי דגן הודה לאלוף פיקוד המרכז על העבודה המשותפת היומיומית ואמר: "אני מבקש בשם כולם להודות לך מפקד הפיקוד, לאבי בלוט, ובאמצעותך לכל פקודיך ולחיילי צה"ל. אנחנו מלאי הערכה והשתאות מהעבודה שצה"ל עושה. אני מקבל הודעות מהקונגרס, מהסנאט ומהפרלמנט האירופי על הערכה לדבר המדהים הזה שקורה כאן".

"אנחנו מחזקים וסומכים עליכם מאוד, ההתיישבות בשומרון חזקה", הוסיף דגן. "אני אומר לכולם: רמת ההתקפיות שהשתדרגה בצורה דרמטית מאז שאבי התחיל לכהן כמפקד הפיקוד היא דרמטית ומצילה חיים כפשוטו. רמת האמון שיש כאן היא מדהימה, ואנחנו מרגישים שיש על מי לסמוך. כמו שאמר מפקד הפיקוד - זה הולך להיות ארוך, אנחנו צריכים נשימה ארוכה, להיות חזקים והרבה סבלנות".