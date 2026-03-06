צה"ל מאשר: החל גל תקיפות נוסף בדאחייה שבביירות

בצה"ל אישרו כי החלו לתקוף תשתיות של חיזבאללה בדאחייה שבביירות, בגל התקיפות ה-27 מאז תחילת המערכה הנוכחית בלבנון

תקיפה נוספת בלבנון: דובר צה"ל אישר כעת (שישי) כי החל לתקוף תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה בדאחייה שבביירות.

כזכור, מאז תחילת הפעילות מול חיזבאללה במבצע "שאגת הארי" הותקפו כ-500 מטרות ב-26 גלי תקיפה. בגל האחרון שהתרחש הלילה הותקפו עשרה מבנים רבי קומות ששימשו כתשתיות צבאיות של ארגון הטרור, ביניהם המפקדה של המועצה המבצעת של חיזבאללה – הגוף האחראי על ניהול הפעילות השוטפת והלוגיסטית של הארגון.

בנוסף, חיל האוויר השמיד מחסן אסטרטגי שבו אוחסנו כלי טיס בלתי מאוישים (כטב"מים), בהם עושה הארגון שימוש תדיר לביצוע התקפות לעבר שטח מדינת ישראל.