אחרי לילה שקט: אזעקות באיזורים נרחבים בישראל

צה"ל מעדכן כי לפני זמן קצר זוהו שיגורי טילים מאיראן לעבר שטח מדינת ישראל. מערכות ההגנה האווירית פועלות ברגעים אלו בנחישות ליירוט האיומים בשמי המדינה.

בדקות האחרונות, כחלק מהיערכות למניעת פגיעה בנפש, פיקוד העורף הפיץ הנחיה מקדימה שנשלחה ישירות לטלפונים הניידים של האזרחים באזורים הרלוונטיים.

הנחיות מצילות חיים

הציבור מתבקש לגלות אחריות מרבית ולפעול בדבקות על פי הנחיות פיקוד העורף, שכן הן מצילות חיים הלכה למעשה.

עם קבלת ההתרעה, יש להיכנס באופן מידי למרחבים המוגנים ולשהות בהם עד לקבלת הודעה חדשה. בצה"ל ובפיקוד העורף מדגישים כי היציאה מהמרחב המוגן תתאפשר אך ורק לאחר קבלת הנחיה מפורשת, ויש להמשיך ולהתעדכן בערוצים הרשמיים.

בתום הערכת מצב, פיקוד העורף הפיץ הנחייה כי ניתן לצאת מהמרחב המוגן, יש להמשיך ולשהות בסמיכות למרחבים המוגנים ברחבי הארץ.

הנכם מתבקשים להמשיך ולהישמע להנחיות פיקוד העורף ולהנחיות שמופצות אליכם.