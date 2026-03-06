מבזקים
אחרי לילה שקט: אזעקות באיזורים נרחבים בישראל

צה"ל זיהה שיגורים משטח איראן לעבר ישראל וקרא להיצמד למרחבים המוגנים. לאחר זמן קצר נשמעו אזעקות במרכז, בשפלה, בשרון ובשומרון

י"ז אדר התשפ"ו
פיקוד העורף צילום: חיים גולדברג / פלאש90

צה"ל מעדכן כי לפני זמן קצר זוהו שיגורי טילים מאיראן לעבר שטח מדינת ישראל. מערכות ההגנה האווירית פועלות ברגעים אלו בנחישות ליירוט האיומים בשמי המדינה.

בדקות האחרונות, כחלק מהיערכות למניעת פגיעה בנפש, פיקוד העורף הפיץ הנחיה מקדימה שנשלחה ישירות לטלפונים הניידים של האזרחים באזורים הרלוונטיים.

הנחיות מצילות חיים

הציבור מתבקש לגלות אחריות מרבית ולפעול בדבקות על פי הנחיות פיקוד העורף, שכן הן מצילות חיים הלכה למעשה.

עם קבלת ההתרעה, יש להיכנס באופן מידי למרחבים המוגנים ולשהות בהם עד לקבלת הודעה חדשה. בצה"ל ובפיקוד העורף מדגישים כי היציאה מהמרחב המוגן תתאפשר אך ורק לאחר קבלת הנחיה מפורשת, ויש להמשיך ולהתעדכן בערוצים הרשמיים.

בתום הערכת מצב, פיקוד העורף הפיץ הנחייה כי ניתן לצאת מהמרחב המוגן, יש להמשיך ולשהות בסמיכות למרחבים המוגנים ברחבי הארץ.

הנכם מתבקשים להמשיך ולהישמע להנחיות פיקוד העורף ולהנחיות שמופצות אליכם.

פיקוד העורף התרעות אזעקות טילים