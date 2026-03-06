עם 50 מטוסי קרב: כך הושמד הבונקר התת-קרקעי של חמינאי

50 מטוסי קרב הטילו כ-100 חימושים והשמידו את הבונקר התת קרקעי של עלי חמינאי בלב טהרן. צפו בתיעוד הדרמטי

שבוע אחרי חיסולו של המנהיג העליון של איראן: כ-50 מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו הבוקר (שישי), בהכוונה מדויקת של אמ"ן ובשיתוף אמ"ץ, את הבונקר התת-קרקעי של עלי חמינאי, שהוקם מתחת למתחם ההנהגה של משטר הטרור האיראני בלב טהרן.

צפו בתיעוד:

דובר צה"ל

בצה"ל אמרו כי הבונקר התת-קרקעי נבנה מתחת למתחם והיה נכס חירום מאובטח לניהול הלחימה על ידי המנהיג העליון, שחוסל טרם הספיק להשתמש בו במבצע 'שאגת הארי'. לאחר חיסולו של חמינאי בשבוע שעבר, המתחם המשיך לשמש את בכירי המשטר האיראני.

דובר צה"ל

"לאורך שנים, המשטר השקיע את מאמציו להקמת המתחם התת-קרקעי, במטרה לבסס עבורו מקום לקידום תוכניותיו הצבאיות, ומימוש האידיאולוגיה הקיצונית והאכזרית נגד מדינת ישראל והעולם המערבי" נמסר מדובר צה"ל. "הבונקר התת-קרקעי התפרס על פני רחובות שלמים בלב טהרן וכלל נקודות כניסה רבות וחדרים להתכנסויות עבור בכירי משטר הטרור האיראני. המתחם הותקף לאחר איסוף מידע וחקר מודיעיני ממושך ויסודי שהתבצע באמ"ן".