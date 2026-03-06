דיווח: רוסיה מסייעת לאיראן במלחמה עם מידע מודיעיני

ב"וושינגטון פוסט" דווח כי רוסיה מספקת לאיראן מידע מודיעיני על מיקומם של מטרות צבאיות אמריקניות במזרח התיכון - כולל ספינות מלחמה ומטוסים

לקחו צד במלחמה: רוסיה מספקת לאיראן מידע מודיעיני שנועד לשמש לתקיפת כוחות אמריקניים במזרח התיכון - כך דווח היום (שישי) בעיתון "וושינגטון פוסט".

לפי הדיווח, מאז תחילת המתקפה האמריקנית-ישראלית בשבת האחרונה, רוסיה העבירה לאיראן מידע על מיקומים של מטרות צבאיות אמריקניות – כולל ספינות מלחמה ומטוסים. "נראה שמדובר במאמץ די מקיף" אמר גורם המעורה בפרטים.

לטענת הגורמים, הרוסים "שמחו מאד להחזיר לאמריקנים" בתגובה לסיוע של ארה"ב לאוקראינה. עם זאת, נאמר כי היקף הסיוע הרוסי למאמצי התקיפה מצד איראן אינו ברור לחלוטין בשלב הזה. בשגרירות רוסיה בארה"ב לא מסרו תגובה לדיווח.