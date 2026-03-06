מהפך בשלט: ערוץ 14 לא הבין מאיפה זה נפל עליו

נתוני הרייטינג של אמש חושפים דרמה לא קטנה, כשהערוץ שבדרך כלל ממוקם בתחתית הצליח לגבור על תכנית הדגל של ערוץ 14

נתוני הרייטינג של ערב האתמול (ה') מספקים הצצה למאבק המותח על לב הצופים, כאשר במוקד עומדת העקיפה של כאן 11 את ערוץ 14 ברצועת הפריים טיים המבוקשת.

בזמן שבערוץ 14 שודרה התוכנית "הפטריוטים", שזוכה בדרך כלל לנתונים יציבים, בכאן 11 שידרו את משדר חשיפת השיר של ישראל לאירוויזיון. המשדר סחף את הקהל עם 13.7% רייטינג, ובכך גבר על "הפטריוטים" שהסתפקו ב-9% בלבד. קשת 12 שמרה על המקום הראשון ברצועה זו עם התוכנית "ריסט" שגרפה 16.1%.

מהדורות החדשות: קשת 12 בראש, ערוץ 14 במקום השני

בגזרת המהדורות המרכזיות, חדשות 12 ממשיכה להוביל בפער ניכר עם 17.3%. חדשות 14 שומרת על כוחה כמהדורה השנייה הנצפית ביותר עם 10.5%. מהדורת חדשות 13 השיגה 6.4%, ואילו חדשות 11 רשמה 5.4%. מהדורת i24News סגרה את הרשימה עם 0.9%.

המהדורה המוקדמת והלייט נייט

בשעה 19:00, "המהדורה המוקדמת" של קשת 12 הובילה עם 13.4%. "סופשבוע ברדוגו" בערוץ 14 רשם נתון חזק של 9.3%, בעוד "אזור בחירה" ברשת 13 השיגה 6.8% ו"שבע עם אילה חסון" בכאן 11 עם 4.8%.

ברצועת הלייט נייט, "דוח מצב" של קשת 12 הובילה עם 13.6%. גם כאן נרשם מהפך קטן כאשר סיכום החדשות של כאן 11 (5.9%) עקף במעט את חדשות 14 (5.6%), בעוד חדשות 13 נותרה מאחור עם 3.7%.