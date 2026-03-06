צפו: ארה"ב הטביעה את נושאת הכטב"מים האיראנית

ארה"ב ממשיכה בגלי התקיפות שלה נגד צבא איראן והטביעה את נושאת הכטב"מים 'שהיד בקרי' - גאוות הצי האיראני. בסך הכל הוטבעו יותר מ-30 ספינות של חיל הים האיראני

מבצע 'שאגת הארי' היום השביעי. חיל האוויר האמריקני ממשיך בהשמדת מה שנשאר מחיל הים האיראני.

במהלך היממות האחרונות תקפו מטוסי קרב אמריקניים וטילים מונחים את ספינות הקרב שהוצבו במפרץ הפרסי. בסך הכל הושמדו כמה עשרות ספינות קרב ובהן 11 ספינות המלחמה שהיו גאוות הצי האיראני.

כעת איתר חיל האוויר את נושאת הכטב"מים - ה"שהיד באקרי" ותקף גם אותה.

מפקד פיקוד המרכז האמריקני, בראד קופר פרסם הערב: "יותר מ-30 ספינות של חיל הים האיראני הושמדו בתקיפות"



ללא קרדיט

במשך עשרות שנים איימה איראן על תנועת כלי השיט במפרץ הפרסי, כולל במפרץ עומאן שממולה, ובמיצרי הורמוז.

האיראנים גם תקפו מספר מיכליות בימים האחרונים, מה שגרם לפגיעה בשינוע הנפט בעולם ולזינוק המחירים בכל העולם. לאמריקאים זה נמאס, ובסדרה של תקיפות הם הסירו את האיום הזה ככל הנראה לתמיד.