האיראנים הגיעו לשגר טילים; ואז באה המכה המוחצת

חיל האוויר הישראלי ממשיך לפעול בעומק איראן כדי לסכל איומים על העורף הישראלי. במהלך הלילה של יום רביעי, הושמדו תוך מספר שעות שישה משגרי טילים בליסטיים, דקות ספורות בלבד לפני שהיו אמורים לשגר טילים לעבר שטח מדינת ישראל.

ההשמדה המהירה התאפשרה הודות למודיעין מדויק ויכולות תגובה מהירות של חיל האוויר, שמנעו פגיעה משמעותית בעורף.

דובר צה"ל

העמקת הפגיעה במערך ההגנה האיראני

בנוסף להשמדת המשגרים, הותקפו והושמדו שלוש מערכות הגנה איראניות מתקדמות. המערכות הללו היוו חלק מרכזי בפריסה האסטרטגית של משטר הטרור האיראני לניסיונות בלימת התקיפות של צה"ל וארצות הברית.

המאמץ המשולב להעמקת הפגיעה ביכולות הירי וההגנה של איראן נמשך באופן שיטתי מאז תחילת מבצע "שאגת הארי". בצה"ל מדגישים כי הפעילות המבצעית נועדה להמשיך ולגרור את המשטר האיראני לאובדן נכסים אסטרטגיים, תוך צמצום יכולותיו המבצעיות מול ישראל.