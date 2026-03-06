לילה של אש בלי הפסקה: ישראל הבעירה את המזרח התיכון

צה"ל העלה הלילה (ו') את רף הלחץ על מעוז חיזבאללה בביירות, והשלים גל תקיפות רחב ועוצמתי בדאחייה. מדובר בגל התקיפה ה-26 במספר מאז תחילת המערכה, ובמהלכו הותקפו עשרה מבנים רבי קומות ששימשו כתשתיות צבאיות של ארגון הטרור.

בין היעדים שהופצצו הלילה, בולטת המפקדה של המועצה המבצעת של חיזבאללה – הגוף האחראי על ניהול הפעילות השוטפת והלוגיסטית של הארגון. בנוסף, חיל האוויר השמיד מחסן אסטרטגי שבו אוחסנו כלי טיס בלתי מאוישים (כטב"מים), בהם עושה הארגון שימוש תדיר לביצוע התקפות לעבר שטח מדינת ישראל.

פגיעה במתווי הטרור המתוכננים

בצה"ל מבהירים כי המפקדות והתשתיות שהותקפו יועדו לשמש את חיזבאללה לקידום מתווי טרור מורכבים נגד כוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון ונגד אזרחי ישראל בעורף.

כחלק מהמאמץ הבינלאומי והמבצעי, טרם התקיפות ננקטו צעדים נרחבים לצמצום הפגיעה באזרחים שאינם מעורבים. אלו כללו אזהרות מקדימות לפינוי מבנים, שימוש בחימוש מדויק ותצפיות אוויריות רציפות בזמן אמת.

"נמשיך לפעול בעוצמה"

בצבא מדגישים כי התקיפות הלילה הן חלק מהחלטה אסטרטגית לפגוע בכל נכסי הארגון שהחליט להצטרף למערכה בחסות משטר הטרור האיראני. "צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה נגד חיזבאללה ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל", נמסר בהודעת דובר צה"ל.

התקיפות המסיביות הלילה בביירות מצטרפות לפעילות הקרקעית המתמשכת בדרום המדינה, במטרה להחליש את יכולות הפיקוד והשליטה של הארגון ולמנוע ממנו להוציא אל הפועל תקיפות נוספות.