חיזבאללה ירה מטח לגבול הצפון: פגיעה ישירה בבית

מבצע 'שאגת הארי' היום הרביעי. חיזבאללה שיגר ירי לעבר אצבע הגליל.
אזעקות נשמעו בכפר יובל ובמעיין ברוך, שני הישובים בצפון הגליל העליון מול גזרת הרב דוב בלבנון.
ישנו דיווח על פגיעה ישירה בבית - כוחות הצלה בדרום למקום. האירוע הסתיים ללא נפגעים בגוף.
ממד"א נמסר: "חובשים ופרמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים לבי"ח זיו גבר בן 64 במצב קל שנפגע מרסיסי זכוכית ונפגעת חרדה בת 24. 2 נפגעי חרדה טופלו במקום ולא נזקקו לפינוי לבית החולים".
מהמשטרה נמסר: "כוחות משטרה מטפלים בשעה זו בזירה באצבע הגליל לאחר קבלת דיווח על פגיעה במבנה - השוטרים פועלים להעניק מענה ראשוני ולאתר פריטים נוספים במטרה להסיר כל סכנה לציבור.
עפ״י גורמי רפואה במקום מטופלים כעת ארבעה נפגעי חרדה".
פיקוד העורף הודיע על סיום האירוע וחזרה לשגרה.
תגובות