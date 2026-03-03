מציל חיים: כך תתמגנו מפניי פצצה גרעינית

הסיכוי לפצצה גרעינית על ישראל נמוך מאוד - יחד עם זאת, חשוב לדעת כיצד אפשר להתמגן ולהציל חיים

אין סיבה להילחץ, הסיכוי לפצצה גרעינית על ישראל הוא נמוך מאוד, אך יחד עם זאת בכירים מסבירים כיצד ניתן להתמגן בצורה מקסימלית.

טל שנהב, שדרן גלי צה"ל הביא את הדברים. קודם כל, נקבל התראה מוקדמת, כמו כל שיגור רגיל. סביר להניח שהטיל גם ייורט באוויר כי יישוגרו לעברו עשרות או מאות מיירטים במקביל, כדי לא לקחת סיכון והוא בכלל לא יגיע ליעד.

אם כן, קודם כל, תדאגו להגיע למרחב מוגן תקני. תתפלאו, הוא אמור להגן עליכם בסבירות של כמעט 100%, ממש כמו במקרה של טיל קונבנציונלי. כמובן שאם הוא פוגע בכם פגיעה ישירה זה סיפור אחר.

אם הממ"ד שלכם יותר מחצי קילומטר מאזור הפגיעה, כנראה שיהיה בסדר. עדיף מקלט או מרתף מתחת לאדמה. תכירו גם את כלל 7-10. לפי המומחים, קרינת הנשורת נחלשת פי עשרה אחרי שבע שעות, וכך בכל פעם שהזמן עובר פי שבעה.

אחרי יומיים תישאר רק מאית מהקרינה הראשונית. איך יודעים שאין קרינה ואפשר כבר לצאת? מניחים מחוץ לממד דף ואם אחרי רבע שעה הוא עדיין נקי, אפשר לצאת ולהתרחק במהירות האפשרית מהפגיעה. סביר שאחרי יומיים כבר תוכלו לצאת.

דאגו שיהיו לכם שני ליטר מים לאדם ליום ושירותים מאולתרים. האוויר בתוך המקלט והממ"ד לא הופך למזוהם אם הוא תקני. זה חשוב לומר.

הקפידו על ההנחיות האלו, הן מצילות חיים!