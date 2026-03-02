אחרי 3 ימי מלחמה: זה מספר המשגרים שנותרו בידי איראן

אחרי שלושה ימים דרמטיים של מלחמה בין ישראל לאיראן, בישראל מעריכים את מספר המשגרים שנוצרו בידי האיראנים

באחת הישיבות הביטחוניות שנערכו ביממה האחרונה נמסר לשרים כי קצב הירי מאיראן צפוי להאט. זאת, הודות לפגיעה המשמעותית שביצע צה"ל ביכולות השיגור האיראניות.

על פי הערכה העדכנית כעת בישראל, המשטר באיראן מחזיק כעת בעוד כ-200 משגרים שחלקם הגדול צפוי להיות מושמד בימים הקרובים.

בתוך כך, בכיר ישראלי אומר הערב כי בישראל נערכים להמשך המלחמה עם איראן לפחות עד חג הפסח, כך פורסם הערב (שני) במהדורת כאן חדשות. דבריו של הבכיר מגיעים בהמשך לדבריו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שלפיהם המלחמה "תימשך שבועות".

ראוי לציין כי מדובר בהערכה בלבד, וכי ישנה אפשרות שהמלחמה תסתיים עוד לפני ואף תיארך לאחר פסח.