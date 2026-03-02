נשק יום הדין: האיראנים מודיעים על סגירת מיצר הורמוז

האיראנים מפעילים את נשק יום הדין ומודיעים על סגירת מיצרי הורמוז - שער הכניסה למפרץ הפרסי. אספקת הנפט העולמית בסכנה

האיראנים מפעילים את נשק יום הדין מבחינתם: סגירת מיצרי הורמוז.

בהודעה שמסר אבראהים ג'בארי, יועצו של מפקד משמרות המהפכה האיראנים הוא מסר: "מצרי הורמוז נסגרו, נתקוף כל ספינה שתנסה לחצות אותו".

מיצרי הורמוז נמצאים בקצה הדרום מזרחי של המפרץ הפרסי, ונמצאים בשליטתה של איראן. כל תנועת המיכליות והספינות מערב הסעודית, קטאר ועומאן תלויה בשער היציאה לאוקיינוס ההודי.

המשמעות של סגירת המיצרים היא עצירת אספקת הנפט והגז משתי היצרניות המשמעותיות ביותר בעולם. הצפי הראשוני הוא זינוק במחירי הנפט, וזאת בהמשך לזינוק במחירי הגז, בעקבות הודעת קטאר על עצירת הנזלת הגז לייצוא.

המהלך צפוי לעורר זעם בכל העולם וליצור קואליציה שתשבור את המשטר האיראני.