צה"ל השלים גל תקיפות של משגרי טילים במערב איראן

חיל האוויר השלים גל תקיפות רחבות נגד מערכי האש של משטר הטרור האיראני והעמיק את השליטה האווירית באיראן

מבצע שאגת הארי היום השלישי. חיל האוויר השלים לפני זמן קצר שלושה גלי תקיפה נוספים במערב איראן לפגיעה במערכי האש של משטר הטרור האיראני והעמקת השליטה האווירית של צה"ל במרחב.

דובר צה"ל

במסגרת גלי התקיפות, חיל האוויר הטיל מאות חימושים לעבר עשרות משגרי טילים, מערכות הגנה ומערכי אש נוספים שהיו בשימוש משטר הטרור האיראני.

בצה"ל אומרים כי חיל האוויר השלים עד כה במבצע "שאגת הארי", עשרות תקיפות נגד מערך הטילים הבליסטיים ומערכות ההגנה של המשטר האיראני, זאת על מנת לפגוע במערכי הטילים של המשטר האיראני ולצמצם ככל שניתן את הירי לעבר מדינת ישראל.

מוקדם יותר הערב, השלים צה"ל גל תקיפה נגד יעדים של מפקדות ביטחון הפנים של איראן.