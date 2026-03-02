ראש אמ"ן: "סיכלנו ב-40 שניות יותר מ-40 בכירים באיראן"

ראש אמ"ן, אלוף שלומי בינדר, מתייחס למכת הפתיחה של חיל האוויר הישראלי במבצע "שאגת הארי": "מעבירים מסר ברור לאויבים שלנו - אין מקום שלא נמצא אותם. מצליחים לייצר הפתעה טקטית"

ראש אמ״ן, אלוף שלומי בינדר קיים היום (שני) הערכת מודיעין בבור יחד עם מפקדי וחיילי חטיבת המחקר.

בינדר חשף כיצד עבדו בחיל האוויר לקראת המבצע: ״אנחנו מצליחים לייצר הפתעה טקטית ואנחנו מגיעים בשעה לא צפויה ותופסים את האויבים שלנו בכינוסים שהם עושים, ומסכלים ב-40 שניות יותר מ-40 מהאנשים הכי חשובים באיראן, ולא סיימנו, אתם צריכים להמשיך ולהציב את היעדים האלה ולסמן אותם. רק הלילה הבאנו עוד הישג כזה, ואנחנו מתכוונים כל יום להוסיף לרשימה".

עוד אמר ראש אמ"ן: "עובדים שכם אל שכם עם חיל האוויר, ובכלל בשנתיים האחרונות של המלחמה, אני חושב שאנחנו מעבירים מסר מאוד ברור לאויבים שלנו - שאין מקום שלא נמצא אותם".

לסיום אמר: "מי שבוחר לעסוק בדברים האלה נגד מדינת ישראל, נגד אזרחי מדינת ישראל, נגד העתיד שלנו פה, אנחנו נמצא אותו, ונחסל אותו. יש לכם במה להיות גאים".