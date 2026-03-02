צה"ל השלים תקיפת מפקדות של בטחון הפנים האיראני

מבצע שאגת הארי, היום השלישי. דובר צה"ל פרסם הערב כי חיל האוויר , השלים תקיפה לעבר עשרות מפקדות של משטר הטרור האיראני בלב טהרן.

במסגרת המטס, צה"ל תקף מפקדות ובסיסים של גופי ביטחון הפנים, הכפופים למשטר הטרור האיראני ואחראיים לדיכוי המחאות נגד המשטר, בין היתר באמצעות שימוש באלימות ומעצרי אזרחים. תקיפת בסיסים אלו מעמיקה את הפגיעה ביכולות הדיכוי של המשטר.

גרפיקה: דובר צה"ל

המטרה בתקיפה היא פירוק הכוחות האיראניים שתפקידם לדכא את מתנגדי המשטר האיסלאמי, כצעד מכין לכך שהעם האיראני יתקומם ויבצע הפיכה שילטונית באיראן.

נמשכת תקיפה כוח קודס ומשגרי טילים

בנוסף, צה"ל תקף יותר מ-10 מפקדות של המינסטריון האיראני, גוף המודיעין המרכזי של משטר הטרור, ומפקדה של יחידת 'כוח קדס'. התקיפות כוונו למפקדות בהן אמ"ן זיהה פעילות של חיילי משטר.

לצד זאת, חיל האוויר המשיך לתקוף משגרי טילי קרקע-קרקע, אתרים ששימשו לייצור אמצעי לחימה עבור הכוחות האיראניים, וכן אתרים נוספים של משמרות המהפכה.