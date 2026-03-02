צפו: איראנים צועקים "תודה ביבי" בקונסוליה הישראלית ביוון

גולים איראנים, הגיעו לקונסוליה הישראלית ביוון. הם הניחו פרחים על פתח הנציגות וצעקו "תודה ביבי" עם דגלי איראן הישנים ודגלי ישראל

מבצע שאגת הארי היום השלישי. תיעוד מדהים מנציגות ישראל ביוון.

המתקפה הישראלית על איראן החלה בשבת ונועדה להפיל את משטר האייתולות האיראני ולהקים במקומו משטר חדש מערבי יותר.

ראש הממשלה נתניהו כבר פנה לעם באיראן וקרא לו להתקומם ולתפוס עמדות שליטה במדינה, כדי לבצע הפיכה שתפיל את המוסלמים הקיצוניים מהשלטון ותחזיר את השליטה לעם.

בינתיים מי שמרים את הראש הם האיראנים הגולים, שהצליחו להימלט מהמדינה ולתפוס מקלט במדינות שונות ברחבי הגלובוס. אפילו ביוון, שבשנים האחרונות הפכה לאנטי ישראלית ופרו-פלסטינית, הם מצליחים להפגין בעד ישראל.



