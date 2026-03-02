צה"ל תקף את ה"בנק" של חיזבאללה ברחבי לבנון

סדרת תקיפות נרחבת נגד נכסי אגודת "אלקרד אלחסן". המוסד, שמתחזה לגוף אזרחי, משמש כצינור הכספים המרכזי של ארגון הטרור לרכישת אמצעי לחימה ותשלום משכורות למחבלים. בצה"ל מבהירים: "חיזבאללה מנצל את המשבר הכלכלי בלבנון כדי להעמיק את הטרור"

צה"ל השלים היום (שני) גל תקיפות ברחבי לבנון נגד נכסי אגודת "אלקרד אלחסן" המממנת את ארגון הטרור חיזבאללה. כך מתפרסם הערב.

אגודת "אלקרד אלחסן" משמשת לאורך שנים כמוסד פיננסי אזרחי מרכזי בלבנון, אך בפועל האגודה משתמשת בכספי האזרחים שמועברים דרכה להענקת שירותים פיננסים לארגון הטרור חיזבאללה ולמחבליו עבור צרכי טרור.

ארגון הטרור חיזבאללה יצר רשת כלכלית מקבילה ונפרדת מהמערכת הכלכלית החוקית בלבנון לקידום ומימון צרכיו. רשת זו מתבססת על אגודת "אלקרד אלחסן" שבאמצעותה הארגון מפקיד ומאחסן כספים, מנהל את תשלומי המשכורות למחבליו ואף מבצע העברות כספים מאיראן.

דובר צה"ל

כספים אלו משמשים את ארגון הטרור לרכישת אמצעי לחימה, אמצעי ייצור והעברת משכורות למחבלי הארגון לטובת פעילות טרור. מזה שנים, תושבי לבנון נמצאים במשבר כלכלי והומניטרי שמנוצל על ידי ארגון הטרור חיזבאללה. הארגון מחריף את המשבר של תושבי לבנון ומנצל את מעמדם החלש בצל המשבר על מנת להרחיב את התלות של אזרחי לבנון ולחזק את נוכחותו הצבאית.

ניסיונות השיקום הכלכליים של חיזבאללה והפעילות בסניפי אגודת "אלקרד אלחסן" מהווים איום על אזרחי מדינת ישראל, ועל כן הצבא פעל על מנת לפגוע בהם.



