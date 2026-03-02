קור קיצוני; הגשם חוזר: תחזית מזג אוויר

מזג אוויר בימים הקרובים ימשיך להיות קר מהרגיל לעונה. תחול ירידה בטמפרטורות ויירדו גשמים מקומיים.
יום שלישי: מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות.
יום רביעי: מעונן חלקית עד מעונן. תחול ירידה קלה בטמפרטורות, והן יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. צפוי גשם מקומי, ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ. יום חמישי: מעונן חלקית. תחול עלייה קלה בטמפרטורות. בשעות הבוקר עדיין ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון הארץ ובמרכזה.
יום רביעי: מעונן חלקית עד מעונן. תחול ירידה קלה בטמפרטורות, והן יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. צפוי גשם מקומי, ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ.
יום חמישי: מעונן חלקית. תחול עלייה קלה בטמפרטורות. בשעות הבוקר עדיין ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון הארץ ובמרכזה.
יום שישי: מעונן חלקית. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הטמפרטורות יחזרו להיות רגילות לעונה.
תגובות