טראמפ מבטיח הסלמה דרמטית: "אפילו לא התחלנו, הגל הגדול מגיע"

הנשיא דונלד טראמפ שוחח עם התקשורת האמריקאית, והבטיח כי המבצע רק התחיל, וכי מה שראינו עד כה היה רק חלק קטן

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, שוחח עם רשת CNN האמריקאית, והודיע כי המבצע נגד איראן רק התחיל, והבטיח כי עוד דברים גדולים ומשמעותיים בדרך.

"אנחנו עומדים להיגנס בהם ולפגוע בהם חזק מאוד, המבצע מתקדם מצוין, הלוחמים שלנו הכי טובים בעולם" הודיע טראמפ בהתלהבות.

הנשיא הוסיף ורמז כי יש עוד דברים גדולים שמגיעים וכי עוד לא ראינו כלום "אפילו עוד לא התחלנו לפגוע בהם חזק מידי, השלב הבא מגיע בקרוב, הגל הגדול עדיין לא התרחש, הוא יקרב בקרוב".

הדברים הדרמטיים של הנשיא מגיעים אחרי הצהרה מיוחדת של מזכיר המלחמה פיט הגסת' וראש המטות הכללי, אשר גם הם איימו בדברים דומים.