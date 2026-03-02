אסקפיזם או ניתוק? האח הגדול עולה למרות המלחמה ומצית ויכוח

למרות המלחמה עם איראן והספקות שעלו, האח הגדול יעלה כמתוכנן ב-7.3. ברשת התגובות חלוקות: אסקפיזם נחוץ בימי אזעקות - או ניתוק מהמציאות בזמן לחימה?

אחרי ימים של חוסר ודאות בעקבות פרוץ המלחמה עם איראן בשבת האחרונה - נדמה היה שגם אחת מתוכניות הדגל של הטלוויזיה הישראלית עלולה להידחות. אלא שהיום הודיעה הפקת האח הגדול כי העונה החדשה תעלה כמתוכנן ב-7.3, למרות המצב הביטחוני המתוח.

כזכור, עוד לפני ההסלמה כבר פורסמו הצצות לדיירים, קדימונים ופרטים ראשונים על העונה החדשה. אך עם פרוץ הלחימה - עלו ספקות באשר לעצם קיומה במועד המתוכנן, ורבים תהו האם נכון להשיק עונת ריאליטי בזמן מלחמה.

ארז איסקוב ויובל לוי. צילום: (מתוך פרק הגמר של האח הגדול)

"אל תדחו - אנחנו צריכים אסקפיזם"

עם פרסום ההודעה הרשמית, הפקת התוכנית שיתפה גם שורת תגובות שקיבלה מגולשים - ורבות מהן תמכו בהחלטה שלא לדחות.

בין התגובות: "אל תזיזו, זה האסקפיזם שלנו", "בבקשה תתחילו את העונה בתאריך הצפוי", "אל תדחו את העונה החדשה", "אנחנו צריכים משהו שינתק אותנו”, ואף: "בזה תלויה הבריאות הנפשית שלי".

נראה כי עבור חלק מהצופים, דווקא בימים קשים של אזעקות, כותרות מדאיגות וחוסר ודאות - תוכנית ריאליטי מהווה ממד של אסקפיזם ובריחה מהמציאות.

האח הגדול צילום: (צילום: רשת 13)

"איזה ניתוק - זה מה שמעניין עכשיו?"

מנגד, לא מעט קולות הביעו התנגדות חריפה. "כל כך קשה להם לחכות?" , כתבו גולשים, "איזה ניתוק זה להעלות עונה בזמן מלחמה", "בושה וחרפה", "כאילו זה מה שמעניין אותנו עכשיו".

לטענת המתנגדים, העלאת עונת ריאליטי בזמן שהמדינה מצויה בלחימה, תחת אזעקות ומתיחות ביטחונית, נתפסת בעיניהם כניתוק מהמציאות.

כך או כך, העונה החדשה תעלה כמתוכנן - והוויכוח ברשת נמשך.

ההצצה לעונה החדשה של האח

באדיבות רשת 13



