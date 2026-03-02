נחשף: זו הסיבה שהתקיפה באיראן נדחתה בשבוע

ארה״ב וישראל תכננו במקור לתקוף את איראן שבוע מוקדם יותר מכפי שעשו בפועל, אך פתיחת המצבע נדחתה ממספר סיבות.

על פי הדיווח של ברק רביד בחדשות 12, לאחר שסבב השיחות השני בין ארה״ב לאיראן הסתיים ללא התקדמות משמעותית ב-17 בפברואר, אנשי הצבא האמריקני והישראלי נערכו לפתוח בתקיפות ארבעה ימים לאחר מכן - בשבת, 21 בפברואר.

אך האישור הסופי לכך לא הגיע. גורמים אמריקנים וישראלים אמרו כי אחת הסיבות המרכזיות הייתה מזג אוויר גרוע באזור.

גורם ישראלי נוסף אמר כי הדחייה נבעה בעיקר מהצד האמריקני ונגעה לצורך בתיאום טוב יותר עם צה״ל.

גורם אמריקני מסר כי "הייתה סוגיית מזג אוויר, אין ספק. והנושא הזה היה משמעותי יותר בתודעה של הישראלים".