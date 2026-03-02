האסון בבית שמש: המשפחה השכולה בהבהרה לציבור

לאחר שהיום (שני) הותרו לפרסום שמותיהם של 3 אחים לבית משפט ביטון, יעקב, אביגיל ושרה, שנרצחו אמש בפגיעת הטיל בבית כנסת - המשפחה מבקשת להעביר הודעה לציבור.

מוקדם יותר פורסם כי המשפחה מבקשת שלא יגיעו פוליטיקאים להלוויה, כעת היא מבקשת להבהיר: תיקון חשוב מהמשפחה: כל עם ישראל מוזמן ללוויה. הכוונה הייתה שלא יהיו נאומים בלוויה.

כזכור, הטיל פגע ישירות במרחב מוגן תת-קרקעי, ובבדיקות הראשוניות עלה כי מנוע הטיל חדר אל תוך המקלט שמתחת למבנה בית הכנסת. כתוצאה מהפריצה נהרגו בין שלושה לחמישה אזרחים ששהו בו. בסמוך למקום שהו אזרחים נוספים בתוך ממ"ד, וגם שם נהרגו כמה בני אדם , על פי ההערכות ארבעה. נפגעים נוספים בזירה, כך מסתמן, לא שהו במרחבים מוגנים בעת הפגיעה.

בפיקוד העורף ובמערך הכבאות בוחנים אם המרחב המוגן שנפגע עמד בתקנים והאם אירעה פרצת מיגון. על פי בדיקה ראשונית, מדובר ב"פריצת מיגון" שנגרמה מעוצמת הפגיעה הישירה של טיל כבד במיוחד. כן נבחנת האפשרות כי דלת המרחב לא הייתה סגורה באופן תקני, אך גורמים המעורים בתחקיר מעריכים כי גם אם הייתה נסגרת, ספק אם התוצאה הייתה משתנה.

הזירה נראתה קשה מאוד, עם הרס רב ועשרות פצועים. מפכ"ל המשטרה דני לוי הגיע לזירה יחד עם כוחות משטרה רבים.