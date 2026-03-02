הרמטכ"ל: "לא רק איראן תיפגע, חיזבאללה יספוג פגיעה קשה"

הרמטכ״ל רב אלוף אייל זמיר בתדרוך למפקדי האוגדות בגבול הצפון: "נסיים את המערכה כשלא רק איראן תיפגע אלא גם חיזבאללה יספוג פגיעה קשה מאוד". צה״ל מגן בחזית הישובים ותוקף להסרת איומים. ההגנה על התושבים בראש מעיינינו - לא יהיה עוד פינוי יישובים בארץ ישראל"

הרמטכ"ל זמיר מאיים על חיזבאללה בהערכת מצב שקיים בפיקוד הצפון אחרי החזית החדשה שנפתחה הלילה מול ארגון הטרור.

זמיר, קיים היום (שני) הערכת מצב בפיקוד הצפון ושיח מפקדים עם מפקד פיקוד הצפון, אלוף רפי מילוא, ראש אגף המבצעים, אלוף איציק כהן, מפקד הגיס הצפוני, אלוף יקי דולף, מפקד אוגדה 210, מפקד אוגדה 91, מפקד אוגדה 146, מפקד אוגדה 162, מפקד אוגדה 36 ומפקדים נוספים.

הרמטכ״ל אישר תכניות התקפיות להמשך המערכה בצפון והנחה להמשיך לחזק את המאמץ ההתקפי וההגנה במרחב.

הרמטכ"ל אמר כי הלחימה מתרכזת בעיקר מול איראן אך התייחס גם לחזית החדשה שנפתחה בצפון מול חיזבאללה: ״המאמץ המרכזי שלנו הוא איראן. אנחנו פועלים בעוצמה ופוגעים במשטר הטרור, תוך שיתוף פעולה חסר תקדים עם צבא ארצות הברית. לאחר שחיזבאללה פתח באש הנחיתי לפעול בעוצמה גם מול חיזבאללה. צה״ל תכנן וערוך לפעול במספר זירות במקביל".

זמיר אמר: "ממשלת לבנון וצבא לבנון הוזהרו לאחרונה פעמים רבות לפרק את חיזבאללה מנשקו - הם לא פעלו, לפיכך נדע להגן על עצמנו בכוחות עצמנו. נסיים את המערכה כשלא רק איראן תיפגע אלא גם חיזבאללה יספוג פגיעה קשה מאוד. אנחנו נמשיך להתעקש שחיזבאללה יפורק מנשקו - זו דרישה שלא נוותר עליה. צה״ל לא יסיים את המערכה לפני שיוסר האיום מלבנון".

דובר צה"ל

עוד אמר הרמטכ"ל זמיר: "התכניות מוכנות זה זמן רב, ואנחנו ננצל את ההזדמנות. אני סומך על מפקד פיקוד הצפון ומפקדי האוגדות והחטיבות - ההגנה בלבנון ובסוריה חזקה. כלל הסד״כ הנדרש להגנה ולהתקפה מצוי בידיכם נצלו את הזמן ואת היכולות הרבות שברשותכם: יכולות יבשה, אש, אוויר וים לצד לוחמים רבים שפרוסים בגבולות".

צילום: דובר צה"ל

לסיכום אמר: "צה״ל מגן בחזית הישובים ותוקף להסרת איומים. ההגנה על התושבים בראש מעיינינו - לא יהיה עוד פינוי יישובים בארץ ישראל. הביטחון של התושבים בראש סדר העדיפות.לתושבי הצפון אני אומר כאן - צה״ל שולט בשמי לבנון ונמצא בקו החזית. כל איום שיזוהה - יושמד. המסר שלנו ברור ומהדהד בכל רחבי המזרח התיכון: נפגע בכל זרועות ומנהיגי הטרור המנסים לפגוע בנו. הוכחנו זאת ונמשיך להוכיח".