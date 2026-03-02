פייק שהתפשט ברשת: השמועות על מותו של קוונטין טרנטינו

שמועה שקרית שהתפשטה ברשת טענה כי קוונטין טרנטינו נהרג במתקפת טילים על ישראל. באתר Deadline מיהרו להכחיש, ומקורביו הבהירו: הבמאי חי ובריא

הבמאי ההוליוודי המוערך קוונטין טרנטינו מצא את עצמו ביממה האחרונה בלב סערה תקשורתית - ולא בגלל סרט חדש. שמועה כוזבת שהתפשטה ברשתות החברתיות טענה כי נהרג במתקפת טילים איראנית על ישראל. אלא שכעת מובהר: אין כל אמת בדיווחים.

שמועה שהפכה לוויראלית

הכול החל כאשר משתמש ברשת X, שלו עשרות אלפי עוקבים, פרסם פוסט שבו נטען כי טרנטינו נהרג בעקבות ירי טילים. בפוסט אף נטען כי הדיווח מבוסס על פרסום של אתר התרבות האמריקאי Deadline - טענה שהתבררה כחסרת בסיס.

הציוץ צבר תאוצה במהירות, שותף על ידי משתמשים נוספים ועורר בלבול רב, בעיקר לאור העובדה שטרנטינו מחלק את זמנו בין לוס אנג'לס לישראל, שם הוא מתגורר חלק מהשנה לצד אשתו דניאלה פיק ושני ילדיהם.

קוונטין טרנטינו צילום: (צילום: אמיר מאירי/פלאש 90)

ההכחשה הרשמית

באתר Deadline מיהרו להבהיר כי לא פורסם אצלם כל דיווח על פגיעה בטרנטינו. בהמשך אף פורסמה תגובה ממקורבים לבמאי, שהדגישו באופן חד-משמעי: טרנטינו חי, בריא ואין כל אמת בשמועות על מותו או פציעתו.

גם ברשת X סומן הפוסט המקורי כמטעה, במסגרת מנגנון בדיקת העובדות של הפלטפורמה.

קוונטין טרנטינו צילום: צילום: Hadas Parush/Flash90

ומה עם התמונות מהמקלט?

לצד השמועות, הופצו ברשת גם תמונות שלכאורה מציגות את טרנטינו יושב במקלט ציבורי בתל אביב. אלא שגם כאן מדובר בפייק: התמונות נוצרו באמצעות בינה מלאכותית, ואינן מתעדות אירוע אמיתי.

האירוע כולו מדגיש פעם נוספת עד כמה קל לייצר ולהפיץ מידע כוזב בעידן הרשתות החברתיות - במיוחד בתקופות רגישות וביטחוניות, שבהן הציבור דרוך ומוכן להאמין לכל ידיעה דרמטית.