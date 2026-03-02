נשיא המדינה קורא מגילה עם לוחמי דובדבן

מבזקים
פורים בסרוגים. נשיא המדינה יצחק הרצוג השתתף הערב בקריאת מגילת אסתר יחד עם לוחמי דובדבן, כאות הוקרה לפועלם

י"ג אדר התשפ"ו
הנשיא בקריאת המגילה צילום: חיים צח/לע״מ

פורים תשפ"ו בסרוגים.נשיא המדינה יצחק הרצוג הזדרז לקרוא קריאת מגילת אסתר יחד עם הפרוזים.

הנשיא הצטרף לבית הכנסת של לוחמי יחידת דובדבן, ובלשכתו הסבירו כי מדובר באות הוקרה לפועלם ולמסירותם למען ביטחון ישראל.

חיים צח/לע״מהנשיא הרצוג בקריאת המגילהצילום: חיים צח/לע״מ


