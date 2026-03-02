פרשת "קטארגייט": המשטרה מבקשת להאריך את התנאים של אוריך

המשטרה ביקשה מבית המשפט להאריך עד 19 במרץ 2026 את התנאים המגבילים שהוטלו על יונתן אוריך במסגרת חקירת פרשת "קטארגייט" השופט מזרחי קבע כי הדיון בבקשה יתקיים מחר בשעה 11:30

המשטרה הגישה לבית המשפט היום (שני) בקשה להאריך את התנאים המגבילים שהוטלו על יונתן אוריך במסגרת חקירת פרשת "קטארגייט". לפי הבקשה, מבקשת המשטרה להאריך את האיסור על יצירת קשר עם ראש הממשלה בנימין נתניהו ועם גורמים בלשכת ראש הממשלה, את האיסור על עיסוק או פעילות בלשכת ראש הממשלה וכן את איסור היציאה מן הארץ.

על פי הבקשה, הארכת התנאים המגבילים נדרשת עד ל־19 במרץ 2026, זאת בשל המשך פעולות החקירה בתיק והצורך לשמור על תקינות ההליך החקירתי.

השופט מזרחי בחן את הבקשה וקבע כי יתקיים דיון בנושא מחר, 3 במרץ 2026, בשעה 11:30. במסגרת הדיון צפוי בית המשפט לדון בעמדת המשטרה ובטענות הצדדים בנוגע להמשך החלת התנאים המגבילים על אוריך.

פרשת "קטארגייט" נמצאת עדיין בשלבי חקירה, ובמסגרתה נבדקים היבטים שונים הנוגעים להתנהלות גורמים המעורבים בפרשה. בשלב זה לא נמסרו פרטים נוספים מטעם גורמי האכיפה באשר להתקדמות החקירה.