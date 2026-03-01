זמיר באיגרת ללוחמים: "מערכה לא קלה, עלול להתפתח לעוד זירות"

ביום גבורת תל-חי ובין שבת זכור לפורים, הרמטכ"ל קורא ללוחמים ליטול את גורלם בידם : "שאגת הארי היא קולו של עם חופשי המגן על ארצו; מעשינו ידברו"

אתמול (שבת) בשעות הבוקר, פתח צבא ההגנה לישראל במבצע "שאגת הארי". המבצע יוצא לפועל על רקע מערכה מורכבת ורב-זירתית הנמשכת כבר למעלה משנתיים, אותה הגדיר הרמטכ"ל כמאבק על עצם קיומה של המדינה.

היעד: משטר הטרור האיראני ושלוחיו

באיגרתו הבהיר רב-אלוף זמיר כי האויב המרכזי העומד מול ישראל הוא משטר הטרור האיראני ושלוחיו, אשר הציבו לעצמם למטרה את השמדת המדינה. המבצע הנוכחי מתבסס על ההצלחה המבצעית של מבצע "עם כלביא" שהסתיים לפני מספר חודשים. לדברי הרמטכ"ל, המבצע הקודם ערער את יציבות האויב והציב אותו בנקודת חולשה היסטורית, מה שמאפשר כעת לצה"ל להנחית מכה עצימה ומסונכרנת.

"זכור! פעל! טול את גורלך בידך!"

הרמטכ"ל בחר להדגיש את העיתוי הסמלי של היציאה לקרב: י"א באדר, יום גבורת תל־חי, בסמוך לשבת זכור וחג הפורים. "הקו המחבר בין אירועים אלה הוא תמצית משימתנו: זכור! פעל! טול את גורלך בידך!", כתב לחיילים. הוא הוסיף כי המערכה לא תהיה קלה ועלולה להתרחב לזירות נוספות, אך הדגיש כי רוח הכוחות איתנה.

היערכות בכל הממדים

המבצע כולל פעילות משולבת באוויר, בים וביבשה, כאשר כוחות הסדיר והמילואים התכוננו למשימה במשך חודשים ארוכים "לילות כימים". הרמטכ"ל ציין לשבח את המקצועיות והדבקות במשימה שפגש בחמ"לים, בטייסות ובשדה האימונים.