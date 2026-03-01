שר ההגנה הבריטי: איראן ירו לעבר בסיסים שלנו בקפריסין

שר ההגנה הבריטי ג'ון הילי אמר היום (ראשון) בריאיון לסקיי ניוז כי שני טילים שוגרו לעבר קפריסין, שם מוצבים אלפי חיילים בריטים. הוא הוסיף שהוא לא חושב שאיראן כיוונו לעברם, אבל זה מצביע על הירי חסר ההבחנה שלהם. על פי המסתמן, שני הטילים נפלו בים.

הילי טען גם כי כ-300 חיילים בריטים היו קרובים מאוד להתקפות של איראן בבחריין.

לגבי חיסולו של חמינאי אמר הילי כי "מעטים יתאבלו על מותו של האייתוללה", והזכיר את הניסיונות של איראן לבצע פיגועים בשטח המדינה, את הטבח של המשטר באזרחים שלהם, ואת אספקת הרחפנים לרוסיה כדי לתקוף את אוקראינה.