להבין את הנס: שבר יירוט ענק אותר בשדה בעמקים

הבוקר התגלה נפל של טיל איראני בשדה חיטה באזור העמקים. חבלני משטרה טיפלו בו על מנת לנטרלו ולמנוע פגיעה. במשטרה מזהירים לא לגעת בחלקי יירוט

מבצע 'שאגת הארי' היום השני. המשטרה ישראל מפרסמת כי אותר שבר יירוט ענק בשדה חיטה צפון.

במסגרת הדיווחים המגיעים למשטרה בנוגע לאיתור חלקי פריטי אמל״ח אותר הבוקר, חלק יירוט ענק באזור העמקים. במשטרה מבהירים כי לא דווח על נזק ולא על נפגעים וכי שוטרי וחבלני משטרת ישראל פעלו לטיפול בנפל.

חלק מטיל שאותר בתוך השדה בעמקים צילום: דוברות המשטרה

חשוב להדגיש כי אין להגיע לאתרי נפילות טילים ואתרי הרס, להימנע מנגיעה ברסיסים / חלקי יירוט שעלולים להכיל חומרי נפץ.

בכל אירוע חריג יש לדווח למוקד החירום של המשטרה 100.