צה"ל בהודעה רשמית

איראן על הברכיים: טהראן מתחננת להפסקת אש עם ישראל צילום: מנהיג איראן עלי חמינאי (צילום: שאטרסטוק)

אחרי ראש הממשלה והנשיא טראמפ, וקצת אחרי שהאיראנים אישרו גם דובר צה"ל מודיע כי חיסל את עלי חמינאי, מנהיג משטר הטרור האיראני.

תעודת הזהות של חמינאי צילום: דובר צה

חיל האוויר, בהכוונה מודיעינית מדויקת של אמ"ן ובשיתוף אמ"ץ, תקף את מתחם ההנהגה בלב טהראן בו שהה יחד עם בכירים נוספים.

בסיכום קורות חייו של חמינאי כתב דובר צה"ל: "חמינאי שימש כמנהיג משטר הטרור האיראני משנת 1989 והוביל אידיאולוגיה קיצונית נגד מדינת ישראל והמערב כולו, והיה אחראי ישיר לדיכוי האלים של אזרחי איראן במשך שנים רבות.

זירת החיסול של חמינאי צילום: דובר צה

הוא היה אבי התוכנית להשמדת מדינת ישראל, "ראש התמנון האיראני", ששלח את זרועותיו לכל רחבי המזרח התיכון ולגבולות מדינת ישראל, בראשן ארגון הטרור חיזבאללה. מנהיג המשטר היה אחראי למתקפות טרור על מדינת ישראל ועל ידיו דמם של אזרחים רבים מכל העולם".

עוד נכתב בהודעה: "צה"ל סגר מעגל היסטורי עם חיסולו של מנהיג ציר הטרור האיראני. סגירת המעגל מצטרפת לשורה של חיסולים של בכירי ציר הטרור, אותם צה"ל חיסל במלחמה.





חיסול חמינאי מבטא את ההבטחה שבין צה"ל לאזרחי מדינת ישראל - לתקוף ולסכל כל גורם שמנסה לפגוע במדינת ישראל בכל מקום ובכל עת".