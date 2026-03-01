מבצע שאגת הארי: חברת ארקיע תחל בטיסות חילוץ לישראל

לאור סגירת המרחב האוירי של ישראל וביטולי הטיסות - חברת ארקיע הודיעה כי תפעיל טיסות חילוץ מאתונה למעבר טאבה. מכירת הכרטיסים החלה

אמש ישראל וארה"ב פתחו במבצע שאגת הארי אשר הביאה לסגירת המרחב האווירי של ישראל. לאור המצב ישראלים רבים נאלצו להישאר בחול עם ביטולי טיסות החזרה הבייתה.

לפני זמן קצר הודיע חברת ארקיע כי היא תחל בטיסות חילוץ לישראל והנחיות לנוסעים שטיסותיהם בוטלו בחברה

טיסות חילוץ אתונה - טאבה - אתונה

חברת ארקיע אינטרנשיונל מודיעה כי תפעיל טיסות מיוחדות בקו אתונה - טאבה - אתונה, באמצעות חברת אלקטרה איירווייז.

הטיסות יבוצעו באמצעות מטוסי Airbus A320 של חברת אלקטרה, ונועדו לאפשר לנוסעים מעבר יבשתי ממעבר הגבול טאבה לישראל וכן יציאה מישראל דרך טאבה בטיסה לאתונה.

לוח טיסות בשלב זה:

01.03.26

12:50 אתונה - טאבה 3E9214

16:40 טאבה - אתונה 3E9215

02.03.26

0500 אתונה - טאבה 3E9212

0850 טאבה - אתונה 3E9215

1250 אתונה - טאבה 3E9214

1640 טאבה - אתונה 3E9215

הטיסות זמינות לרכישה באתר ארקיע (באמצעות חיפוש טיסה מאתונה לטאבה או בלחיצה על הבאנר הייעודי בעמוד הבית) ובאמצעות סוכני הנסיעות.

קבלת זיכוי על ביטול טיסה

* נוסעי טיסות שבוטלו בתאריכים 28.2-2.3.2026 (כולל) יקבלו הודעת עדכון וזיכוי יתבצע אוטומטית על מרכיב הטיסה בלבד בהזמנה לאמצעי התשלום ממנו בוצע התשלום להזמנה.

נוסעים שהזמינו באמצעות סוכני נסיעות

* במידה וההזמנה בוצעה דרך סוכני סוכן נסיעות יש לפנות אליו ישירות לצורך קבלת ההחזר.

שעות פעילות מוקד שירות

מוקד שירות הלקוחות יהיה פתוח היום ראשון (1.3.2026) בין השעות 08:00–20:00. השירות יינתן במענה דיגיטלי בלבד בווטאסאפ 03-6903712.





