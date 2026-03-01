בהלת ענק בקרב תושבי הרצליה

בהלה רבה בקרב תושבי הרצליה בעקבות שיחה קולית שהתקבלה הלילה במכשירים הניידים שלהם, בעיצומה של המלחמה נגד איראן.

בהודעה נמסרו פרטים מראש העיר על "מרכז הזהב" - מרכז שהייה לבני 65 ומעלה שאין להם מרחב מוגן.

תושבים רבים נבהלו מקבלת שיחת הטלפון שבאמצע הלילה, וחשבו כי אירוע בטחוני מתרחש בעיר.

על פי הדיווח של טוביה יגלניק בגל"צ, תושבים רבים הביעו מורת רוח מהתנהלות העירייה שבחרה בזמן כל כך רגיש לשלוח שיחות קוליות באמצע הלילה: "חוסר בושה וטמטום להעיר אותנו באמצע הלילה, חשבנו שקרה משהו", מסר אחד התושבים.