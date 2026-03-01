משתמש אלמוני הימר על תאריך המתקפה, וגרף לכיסו סכום עתק

משתמש אנונימי הימר על תקיפה באיראן אמש, בשעה 7:33 הוא הגדיל משמעותית את סכום ההימור. כל הפרטים

לפני כשבועיים דוברות משרד הביטחון, דוברות שב"כ ודוברות המשטרה התירו לפרסום, כי לאחרונה נעצרו מספר חשודים, ביניהם אזרח ואנשי מילואים, בחשד כיניהלו הימורים באתר ״פולימרקט״ בנוגע להתרחשותם של מבצעים צבאייםוזאת על בסיס ידיעות מסווגות, שאליהן היו חשופים אנשי המילואים מכוח תפקידם בצבא.

בתום חקירה במלמ״ב ובשב״כ, לאחר שגובשה תשתית ראייתית נגד אזרח ואיש מילואים, החליטה הפרקליטות על העמדתם לדין פלילי בעבירות ביטחוניות חמורות ועבירות שוחד ושיבוש מהלכי משפט.

הבוקר (ראשון) מפרסם עמית סגל, על משתתמש אנונימי נוסף שהימר והכפיל את הסכום אמש בשעה 7:30, וגרף לכיסו מאות אלפי שקלים.

בדבריו כתב סגל: ‏"משתמש אלמוני גרף אתמול ב-8:11 בבוקר כמעט מאתיים אלף דולר בפולימרקט. הוא הימר כבר לפני כמה שבועות על תקיפה בתאריך זה, בעוד שהסיכוי לתקיפה באתר עמד על 17 אחוז בלבד. ‏ אתמול בשעה 7:33 בבוקר המהמר מוסיף סכום גבוה מאוד להימור שתהיה תקיפה באותו יום.

‏המשתמש, magamyman כינויו, יכול להיחשב כעוד מקרה של מהמר בר מזל. אבל הוא אינו משתמש רגיל. כבר לפני כמה שבועות הפנה אותי לחשבון הזה משרת מילואים בשם י.ד, מיחידה רגישה בחיל האוויר. הוא הפנה את תשומת ליבי לעובדה שהמהמר הזה שינה את שמו אחרי כמה הימורים משונים מאוד ומוצלחים מאוד בעבר, כמעט כולם על תאריכי תקיפה ישראליים, ברווח עתק של 2.5 מיליון שקל".

עוד הוסיף סגל: "‏שימו לב לזה: הוא הימר בדיוק כל תאריך התקיפה של אירן ב-26.10.24, בתגובה על התגובה האירנית לחיסול נסראללה. לא רק שידע את התאריך, הוא גם הוסיף והעלה הימור שהתקיפה לא תתרחש באף אחד מהימים האחרונים, וגם שם גרף סכום נכבד.

‏‏לאחר מכן, כאמור, שינה את שם המשתמש שלו, אולי כדי לטשטש עקבות ואולי מסיבה אחרת. ‏מבירורים במערכת הביטחון עולה שתאריך התקיפה באוקטובר 2024 נקבע כמה ימים מראש, לכאורה באופן שמאפשר למשתמש בעל ידע מוקדם להמר במדויק על תוצאות התקיפה.

‏מאידך, אולי מדובר באדם עם המון כסף פנוי לבזבז על הימורים ועם מזל יוצא דופן או כישורי קריאה בקפה. ‏הוא גם הימר בצורה מדויקת על שאלת הפלישה לסוריה עם קריסת המשטר. ‏כל הפניות של י.ד. אז ושלי בשבועות האחרונים למערכת הביטחון לא נענו".