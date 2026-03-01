"אין אזעקות, אין הנחיות": הדוגמנית הישראלית תקועה בדובאי תחת הפצצות

הדוגמנית הישראלית סידני צאדי, השוהה בימים אלו בחופשה בדובאי, מצאה את עצמה במציאות שמוכרת היטב לישראלים - מתקפה איראנית נגד איחוד האמירויות. במהלך הלילה נשמעו בומים עזים בעיר, וכתוצאה מכך תושבים ותיירים רבים נקלעו למצב של בלבול וחוסר ודאות.

לדבריה, הרשויות והתושבים אינם מורגלים בהתמודדות עם מתקפות מסוג זה, ואין מערך התרעה או הנחיות ברורות כפי שמוכר במדינות אחרות.

סידני צ'אדי במהלך המתקפה צילום: צילום מסך מתוך הסטורי של סידני

האורחים הורדו לחניון התת-קרקעי

במהלך הלילה, בעקבות הבומים החזקים, סידני צאדי ירדה תחילה לחדר מדרגות בניסיון למצוא מרחב מוגן, כפי שמוכר לישראלים רבים ממצבי חירום. במלון עצמו שרר בלבול, כאשר התושבים והאורחים לא ידעו כיצד נכון לפעול ונקלעו לחוסר ודאות וחוסר הבנה כיצד להתמודד עם הסיטואציה.

בהמשך, צוות המלון אסף את האורחים והוריד אותם לחניון התת-קרקעי, שם ניסו לרכז את כולם במרחב פנימי מוגן ככל האפשר. ללא מקלטים ייעודיים או הנחיות מסודרות, רבים מהשוהים במקום נאלצו להסתמך על שיקול דעת אישי ועל הנחיות צוות המלון בלבד, בניסיון להגן על עצמם עד להתבהרות המצב.

הפגיעה שהתרחשה בבורג' אל ערב

עוד עלה כי מלון בורג' אל ערב, מהמלונות האייקוניים והגבוהים בדובאי, נפגע במהלך המתקפה, ובמרחק קרוב מאוד למלון בו שוהה צאדי. הקרבה למוקד הפגיעה הגבירה את תחושת הסכנה והמתח בקרב האורחים.

בנוסף, שדה התעופה בדובאי נסגר זמנית בעקבות המצב הביטחוני, וכרגע אין אפשרות לצאת מהמדינה, מה שמותיר תיירים רבים, בהם גם ישראלים, ללא יכולת לעזוב.

פיצוצים בדובאי צילום: מתוך האינסטגרם של סידני

בלבול וחוסר ודאות בדובאי

גם לאחר הפיצוצים, לא הופעלו התרעות מסודרות, מה שהותיר רבים במצב של חוסר ודאות. בדובאי לא מורגלים בהתמודדות עם מתקפות מסוג זה, והתושבים עצמם אינם יודעים כיצד להתמגן או לאן לפנות בעת חירום. בהיעדר הנחיות ברורות או מרחבים מוגנים ייעודיים, רבים נאלצים לפעול באופן עצמאי ולנסות למצוא מקום בטוח ככל האפשר.