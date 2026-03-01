המדינה המוסלמית נגד איראן: "חצתה קו אדום"

בריאיון לערוץ סקיי ניוז בערבית הבהיר גרגאש כי מדינות המפרץ לא יכולות התעלם ולקבל את התקיפות בשטחן.
הבוקר התפרסמו סרטונים בהם נראים בנייני ענק עולים באש בדובאי. במקביל, דווח על פיצוץ ענק בערב הסעודית, טרם ברור האם מדובר במתקיפה איראנית.
איראן ממשיכה לתקוף מדינות ערב סביבה, ומדינה ראשונה יוצאת בהצהרה נגדה: "חצו קו אדום"
