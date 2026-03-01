המדינה המוסלמית נגד איראן: "חצתה קו אדום"

יועצו הדיפלומטי של נשיא איחוד האמירויות, אנוואר גרגאש, אומר היום (ראשון) כי תקיפה של מדינה כמו איחוד האמירויות על ידי איראן היא חצייה של הקווים האדומים.





בריאיון לערוץ סקיי ניוז בערבית הבהיר גרגאש כי מדינות המפרץ לא יכולות התעלם ולקבל את התקיפות בשטחן.





הבוקר התפרסמו סרטונים בהם נראים בנייני ענק עולים באש בדובאי. במקביל, דווח על פיצוץ ענק בערב הסעודית, טרם ברור האם מדובר במתקיפה איראנית.