עם איזה ספר קודש הגיע ראש השב"כ לדיון הביטחוני?

ראש השב"כ דוד זיני ממשיך לשבור שיאים של קידוש השם, כשלדיון הביטחוני בנושא התקיפה באיראן, הגיע עם הספר 'מנות הלוי' של רבי שלמה אלקבץ העוסק במגילת אסתר

זה מרגש. בין הדיונים הביטחוניים, ראש השב"כ דוד זיני מוצא זמן לתפוס עוד דבר תורה לפורים.

לשכת ראש הממשלה פרסמה תיעוד מתוך הדיון הביטחוני בבור הפיקוד, וזיני נראה כשהוא מניח על השולחן את הספר 'מנות הלוי' לרבי שלמה אלקבץ ממקובלי צפת בתקופת האר"י.

רועי אברהם, לע"ם

הספר "מנות הלוי" הוא פירוש קלאסי ומקיף על מגילת אסתר המכיל את כל חלקי התורה - פשטר, רמז, דרש וסוד, ונכתב כתחליף למשלוח מנות שהמחבר נתן לחמיו, כי לא יכול היה להרשות לעצמו לתת משלוח מנות פיזי.



את הספר 'מנות הלוי' נהגו ללמוד בישיבות לפני פורים ובחג עצמו ולדלות ממנו חידושים בסעודת פורים.

עם זאת, בתמונה הרשמית שנשלחה על ידי לשכת ראש הממשלה, הספר משום מה, נעלם.